Eine Frau die in ihrem Leben viel geleistet hat und für ihre Ideen mit großem Engagement gekämpft hat, war Renate Dolleisch. Am 29. August ist sie nach kurzer, aber schwerer Krankheit mit 73 Jahren verstorben. Ihr Lebensprojekt war im März 2016 die Eröffnung des Therapiehofs Glasermühle.

Am eigenen Leib erlebte sie, wie schwierig es ist, in Wien von Arzt zu Arzt zu fahren und Parkplätze zu suchen. So entstand die Idee des Therapiehofes Glasermühle, wo Lernen in der Natur, in angenehmer Atmosphäre und mit mehreren Therapeuten verbunden wurde. Als Mutter hat sie sich eingesetzt, um für ihren Sohn Sebastian die beste Basis für sein Leben zu schaffen. Heute tritt er als Geschäftsführer in die Fußstapfen seiner Mutter.

Alle Hindernisse, über die sie selbst früher als Mutter oft gestolpert ist, sollten hier aus dem Weg geräumt sein: kein Parkplatzstress, ebenerdiger, behindertengerechter Zugang und ein freundlicher zentraler Empfang. So sollen Kinder sich nicht immer wieder an neue Umstände auf ihrem Therapieweg gewöhnen müssen. In Steinebrunn hat Renate Dolleisch diesen Platz gefunden.

Mit schier unglaublicher Energie schuf sie hier ein Therapiezentrum auf höchstem Niveau und hat vielen Therapeuten Raum für ihre Arbeit mit Patienten gegeben. Damit eröffnete sie vielen Menschen hilfreiche und heilsame Perspektiven. Die Arbeit als Repräsentantin des Bauerverlages gab ihr auch die finanzielle Basis für dieses Projekt, das weit über die Region Poysdorf hinaus bekannt ist.

Mit ihrem großen Herzen für Menschen in Notsituationen hat sie auch viele weitere Projekte unterstützt und Hilfe geboten. Dolleisch hinterlässt nicht nur am Therapiehof eine große Lücke: Sie war und bleibt Vorbild für alle Frauen, denn sie lebte vor, dass mit konsequentem Einsatz und Optimismus große Ziele erreichbar sind.