In Granit verewigt steht das Pillichsdorfer Wappen vor dem Gemeindeamt. Tage und Wochen künstlerischen Schaffens sind in das Werk geflossen, um dem Stein Gestalt zu geben. Nun treffen hier zwei Kulturen aufeinander, denn der Schöpfer des Werkes heißt Goriun Nacakanian und ist gebürtiger Armenier.

So fern das Land liegt, ist es in kultureller Hinsicht doch mit dem Weinviertel verbunden: Wie hierzulande ist der Weinbau in Armenien ein wichtiger Teil der Gesellschaft.

Bereits über 4.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung sollen dort Reben gepflanzt worden sein. Neben dem Wein erfreut sich der Cognac in Armenien großer Beliebtheit. Das Holz der Rebstöcke wird sogar zum Grillen verwendet, wie Goriun Nacakanian verrät.

„Für mich ist jeder Tag ohne Arbeit ein verlorener Tag.“ Goriun Nacakanian, Asylwerber aus Armenien

Sein Weg hierher führte den Asylwerber über die Ukraine, als er sich Ende Sommer 2015 einer Völkerwanderung anschloss, ehe er in Österreich einer von 90.000 Asyl-Antragstellern wurde.

Aus der Ukraine gelangte der Armenier mittels Schleppern, dann landete er in Traiskirchen. Von dort ging die Reise weiter nach Wolkersdorf und schließlich nach Pillichsdorf, wo Nacakanian im ehemaligen Arzthaus wohnt und vom Verein „die Notbremsen“ betreut wird.

Hierher mitgebracht hat der Armenier nicht nur seine Gastfreundschaft: Das „Studium Kunstgeschichte, Darstellende Kunst und Pädagogik“ in seiner Heimat und seine Arbeit als Kunststeinmetz in der Ukraine nutzt er, um die Region mit Kunstwerken zu bereichern.

Als der Steinmetz eines Tages in einer Zeitschrift die Wappen der neun Gemeinden der Kleinregion sah, entschloss er sich, diese in Granit zu meißeln. Das Pillichsdorfer Wappen ist nach jenem der Stadtgemeinde Wolkersdorf das Zweite.

Wer dem Bildhauer bei seiner Arbeit mit den Steinen zusehen möchte, kann die Gelegenheit dazu im ehemaligen Kühlhaus neben dem Kindergarten nutzen. Dort befindet sich derzeit Nacakanians Werkstatt, in die er herzlich einlädt: „Ich zeige Ihnen sehr gerne, wie ich arbeite“, sagt der Armenier.

Sein Tatendrang bei der Arbeit könnte größer nicht sein: „Für mich ist jeder Tag ohne Arbeit ein verlorener Tag.“ Bürgermeister Erich Trenker unterstreicht das: „Herr Nacakanian ist das beste Beispiel für gelungene Integration.“ Demnächst soll er bei einem Betrieb in der Umgebung als Steinmetz arbeiten.