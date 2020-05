Im Zuge der Vorarbeiten errichtet die Straßenmeisterei Wolkersdorf bei der Bushaltestelle eine rollstuhlgerechte Absenkung. Weiters erfolgt die Verlegung der neuen Randsteine im Baulosbereich.

Im Anschluss wird die gesamte Deckschichte abgefräst, unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wird ein neuer Belag auf einer Fläche von rund 3.600 Quadratmetern aufgebracht. Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung werden im Zeitraum vom 25. bis 29. Mai unter halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt.

Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Wolfpassing ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“