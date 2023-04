Laas Energie-Ziel: Autark bis 2040

Die Stadtgemeinde verfolgt große Ziele: Sie soll – am besten mit der gesamten Region Land um Laa – bis 2040 dekarbonisiert sein. „Das heißt, erneuerbare Energie hat dann bei uns zu 100 Prozent Einzug gehalten“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP). Dafür wird eine Energiestrategie für die nächsten zehn bis 15 Jahre ausgearbeitet.

„Demnächst wird eine Sitzung mit einem Experten stattfinden, dann wird eine Strategie beschlossen“, ist Umweltgemeinderätin Isabella Zins (ProLaa) zuversichtlich, dass dies gemeinsam auf den Weg gebracht werden kann. Sie hat zuletzt im Gemeinderat eine Resolution eingebracht, der alle Fraktionen zugestimmt haben.

Engpässe im Netz: Laufende Gespräche mit EVN

„Der Gemeinderat hat Bürgermeisterin Brigitte Ribisch beauftragt, sich kraft ihres Amtes beim Netzbetreiber einzusetzen, damit der Ausbau schnell erfolgt“, erklärt Zins. Für Ribisch (ÖVP) ist das kein Problem: „Das knüpft an die Energiestrategie, die wir verfolgen, an.“ Sie sei sowieso mit der EVN im ständigen Kontakt. Zins hofft, dass mit der Resolution Laas Ziel noch beschleunigt wird.

Auch, weil es zuletzt in der Stadt zu Problemen gekommen ist. Die gemeindeeigene und groß dimensionierte Photovoltaikanlage auf dem Bauhofdach kann nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden, weil schon jetzt Engpässe im Mittelspannungsnetz vorhanden sind (wir berichteten). Die Anlage fällt daher kleiner aus.

Windkraft ist kein Tabu

Die bereits erfolgte Firmenbeauftragung musste – mitsamt dem PV-Projekt für die Volksschule – zurückgezogen werden. Das Bauhof-Projekt wurde an die vorhandenen Netzkapazitäten angepasst. Das Volksschul-Projekt wurde neu ausgeschrieben: Der Gemeinderat genehmigte die Beauftragung der Firma Mörth in der Vorwoche.

Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern soll trotz Engstellen im Netz Schritt für Schritt weiterverfolgt werden. Zins ist wichtig, dass in dem „Laaer Green Deal“ die Windkraft aufgenommen wird. Ribisch ist für „ein rundes Ganzes“, sagt sie. „Ich halte nichts von Einzelmaßnahmen oder der Konzentration auf eine einzige erneuerbare Energieform.“ Neben Photovoltaik sei Windkraft „kein Tabu, wenn es in geregelten Bahnen und zweckmäßig abläuft“. Ribisch denkt auch an Geothermie oder gespeicherte Energie im Abwasser.

Energiegemeinschaft wird gegründet

Die Informationsveranstaltung findet nach Ostern mit allen Mandataren und Fachleuten, Vertretern der Verwaltung und der Land um Laa-Gemeinden statt. Voraussichtlich im Herbst ist eine breite Informationsoffensive für die Bevölkerung geplant.

Der Gemeinderat hat zudem den Grundsatzbeschluss gefasst, eine Energiegemeinschaft in Genossenschaftsform zu gründen. Neben der Stadt können sich sukzessive regionale Verbände und Schulgemeinden, Land um Laa-Gemeinden und zuletzt die Bürger beteiligen. „Dass auch private Haushalte dabei sein können, ist uns als SPÖ wichtig“, betont Gemeinderat Hermann Findeis jun. Energiestadtrat Christian Nikodym (ULLAA) ist sich sicher: „Da sind wir zukunftsweisend.“

