Abschluss wurde gefeiert

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Weingut Hugl-Wimmer zeigten sie mit einer großen Eierspeise aus zwei Straußeneiern, das entspricht rund 50 Hühnereiern, dass sie aufgrund ihrer Kochkunst von Roman Beisser für diese Aufgabe im Weinviertler Jedamaun ausgewählt wurden. Schon das Ausblasen der Eier ist bei einem Straußenei eine große Leistung. Heli Winkler vom Radykölla sorgte dazu ergänzend für wunderbares Essen und das Weingut Hugl-Wimmer für den Wein. Es gab viele Freuden- und auch Abschiedstränen, denn nach so intensiven Wochen der Zusammenarbeit ist das Team sehr eng zusammengewachsen. In die recht sentimentale und sehr gute Stimmung hinein sorgte Stefan Gössinger, der als Mammon im Jedamaun erstmals schauspielerische Furore erlebte, dass er auch als Stimmungskanone für Unterhaltung sorgen kann. Bis in die frühen Morgenstunden wurde mit ihm gesungen und getanzt.