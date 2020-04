Viel Alkohol und wilde Emotionen dürften der Mix gewesen sein, warum ein Serbe am 15. März ein Haus am Kellerweg angezündet haben soll: Er ist geständig, die Brandspuren decken sich laut Ermittlern mit seinen Aussagen.

Arbeiter stritt mit Gästen und irrte durch Ort

Was war passiert? Ein Serbe kaufte im November 2019 das Haus im Kellerweg. Renoviert wurde es aber nicht von ihm selbst, sondern von einem Landsmann, der seit Jänner ohne polizeilicher Meldung, ohne Aufenthaltstitel und ohne Arbeitsberechtigung im Gebäude arbeitete. Wöchentlich soll er vom Hausbesitzer mit Lebensmitteln und Alkohol versorgt worden sein, heißt es in den Ermittlungsakten.

Am 15. März kam der Eigentümer mit seiner Familie ins Haus nach Stützenhofen. Im Lauf des Tages folgten noch einige Familienmitglieder und Bekannte. „Die insgesamt elf Personen feierten und es wurde reichlich Alkohol konsumiert“, sagt die Polizei. Am Abend kam es zum Streit zwischen dem serbischen Arbeiter und den Gästen, woraufhin dieser die Party verließ und durch den Ort irrte.

Gegen 21 Uhr kehrte er dann in den Kellerweg zurück und zündete in der Garage gelagertes Stroh an. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehren, die mit neun Fahrzeugen und 78 Mitgliedern im Einsatz waren. Im Einsatz waren FF-Kameraden aus Stützenhofen, Ottenthal, Guttenbrunn, Steinebrunn und Drasenhofen. Der Sachschaden dürfte sich auf 100.000 Euro belaufen.

Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Mistelbach eingeliefert, der Serbe wurde festgenommen. Warum hat er Feuer gelegt? Er wollte nicht mehr im Haus schlafen, sondern von der Polizei in eine andere Unterkunft gebracht werden, gab er bei der Einvernahme an, wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war.

Angezeigt wird er wegen Brandstiftung, Schwarzarbeit und nach dem Meldegesetz.