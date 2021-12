Schulwechsel in Gnadendorf unmöglich

„Wie kann es sein, dass meine siebenjährige Tochter, die vermehrt gefördert werden müsste, wegen gemeindepolitischer Hürden nicht auf eine andere Schule wechseln darf?“, fragt sich Martin Göbharter, Vater von drei Kindern und Greißler von Würnitz, kopfschüttelnd.

Tochter Vanessa, die die Volksschule in Gnadendorf zusammen mit sieben weiteren Klassenkameraden besucht, leide an Lernschwierigkeiten und hätte seiner Meinung nach an anderen Schulen außerhalb der Gemeinde bessere Entwicklungschancen und dort vor allem auch eine Nachmittagsbetreuung. Ein psychologisches Attest, das ein audiovisuelles Wahrnehmungsdefizit diagnostiziert, läge vor.

Uns sind aufgrund der kleinen Größe der Klassen die Hände gebunden.“ Manfred schulz Bürgermeister Gnadendorf

Selbst nach zahlreichen Gesprächen mit den Bürgermeistern und Direktoren der Volksschulen Asparn und Ernstbrunn wäre ein Wechsel des Bildungsinstituts aussichtslos. Bei der Leiterin der Bildungsregion 2, Brigitte Ribisch (ÖVP), hätte er sich auch um ein direktes Gespräch bemüht, der Termin wurde jedoch bedingt durch den Lockdown auf unbestimmte Zeit vertagt.

Für Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP) ist man den Eltern aufgrund der Berufstätigkeit schon entgegengekommen, indem man die Betreuungszeiten in der Volksschule Gnadendorf adaptiert hat. Man sperrt nun die Schule morgens eine halbe Stunde früher auf, damit die Kinder die Räumlichkeiten des Schulgebäudes früher betreten können.

„Freilich sind uns aufgrund der kleinen Größe der Klassen in unserer Gemeinde die Hände gebunden, um auch noch eine Nachmittagsbetreuung anbieten zu können.“ Für Schulz obliegt die Betreuungspflicht von Kindern jedoch nicht ausschließlich dem Lehrpersonal. Über die Lehrerin gäbe es von anderen Eltern keine Kritik.

Im Übrigen wäre der Termin bei der Bildungsdirektion bei kooperativem Verhalten Göbharters sehr wohl zustande gekommen, da Zusammenkünfte bei korrekter Einhaltung der Corona-Maßnahmen nach wie vor möglich seien, meint Schulz.