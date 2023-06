Wilfersdorfer Pfauenbesitzerin verspricht ausbruchsicheren Zaun

Die Wilfersdorferin, die von ihrem Sohn vor Gericht vertreten wurde, hält sieben Pfauen auf ihrem Grundstück. Das Problem: Sie bleiben nicht dort, sondern büxen immer wieder aus, hinterlassen auf den Nachbargrundstücken ihren Kot und fressen Gemüsebeete und Blumenkisterln leer. „Außerdem fängt er um 5 Uhr an zu schreien und um 7 Uhr sitzt er auf dem Dach“, erzählt der klagende Nachbar. Besonders störend sei das Geschrei der Vögel in der Brunft.

Vor Gericht wollte der Nachbar auf Unterlassung klagen, dass die Pfauen auf das Nachbargrundstück kommen, und eine Feststellungsklage einbringen, dass der von den Pfauen verursache Lärm nicht ortsüblich sei. In einem Gegenvorschlag hatte die geklagte Partei angeboten, dass dafür gesorgt werde, dass die Tiere ordnungsgemäß verwahrt werden, damit sie nicht mehr zu den Nachbarn kommen. „Das hat letztes Mal ein paar Monate geklappt, dann sind sie wiedergekommen“, berichtet der Nachbar.

„Ich kann den Tieren nicht 30 Dezibel vorschreiben“

Eine Klage könne nicht bewirken, dass die Tiere entfernt werden. „Und ich kann den Tieren nicht vorschreiben, dass sie nur mit 30 dB schreien“, stellte der Richter klar. Er drängte weiter auf einen Vergleich. Die Angebote seien nicht so weit auseinander. Lange wurde gefeilscht, wer die Kosten für das Verfahren tragen soll. „Aber das ist kein zahnloses Papier“, erklärte der Anwalt des Nachbarn, Helmut Marschitz: „Wir haben dann einen Titel, mit dem wir eine Beugestrafe verhängen können, wenn die Tiere wieder auf dem Grundstück sind.“

Allerdings skizzierte er dann auch den weiteren Verlauf: „Dann geht die Gegenseite in die Oppositionsklage und wir haben wieder den Prozess.“ „Genau“, pflichtete der Anwalt der Pfauenhalterin bei: „Bringt nix.“ Wie kann man erreichen, dass die Pfauen doch „freiwillig“ abgesiedelt werden? „Wir haben zehn Nachbarn, die bereit sind zu klagen“, sagt Marschitz. Und: „Wir können die Gegenseite monatlich mit Unterlassungsklagen eindecken, bis es ihr zu blöd wird.“ Ein Akt, der sicher die Stimmung in der Nachbarschaft nicht verbessern wird.

„Friedenspfeife“ bis zum 15. September

Denn zuerst hatte der Nachbar versucht, sein Recht über die Bauordnung oder die Amtstierärztin zu bekommen, was die Pfauenhalterin ihrer Nachbarschaft arg übelgenommen hatte. „Aber die haben alle auf den Zivilrechtsweg verwiesen - und da sind wir jetzt“, sagt der Anwalt.

Schlussendlich wurde die Entscheidung, ob ein Prozess gestartet oder ein Vergleich geschlossen wird, vertagt: Bis 15. September verzichten die Nachbarn auf rechtliche Schritte. Bis dahin will die Pfauenhalterin dafür sorgen, dass ihre Vögel ordentlich eingezäunt sind und in ein Gehege auf einer anderen Seite des Grundstücks übersiedeln. Während der Brunft sollen sie in einen Stall. „Aber da wollen sie nicht rein. Soll er sie reintreiben, wenn er will“, zeigte sich die Pfauenhalterin phasenweise wenig entgegenkommend. Kommt es zu keinen weiteren rechtlichen Schritten, so wird das Verfahren am 31. März fortgesetzt.