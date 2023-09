Befürworter: „Mistelbach braucht das Stadtmarketing“

Auf Antrag von Liste aktiver Bürger, SPÖ und FPÖ wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag (nach Redaktionsschluss) das Thema „Mima – Auflösung“ beraten. Die drei Parteien wollen, dass Mistelbach aus der Mistelbach Marketing GmbH aussteigt, deren 74,9 Prozent-Gesellschafter die Stadt ist. Eine Sperrminorität von 25,1 Prozent hält die Mistelbacher Wirtschaft über den Verein „wir mistelbach“ (vormals Leistungsgemeinschaft Mistelbach lgm).

Im Vorfeld der Debatte rund um diese Ausstiegsforderung erklärten die Gemeinderatsfraktionen, die für einen Verbleib in der Mima eintreten – ÖVP, Grüne und NEOS bzw. ihre Fraktionssprecher Michael Schamann, Martina Pürkl und Leo Holy, sowie Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) - warum Mistelbach ein Stadtmarketing brauche. Der Erklärung schlossen sich auch Sabine Buryan, Gernot Wiesinger und Klaus Dundalek vom Wirtschaftsverein „wir mistelbach“ an. „Mistelbach braucht eine starke Wirtschaft und ein gestärktes Stadtmarketing“, sagen die Unterzeichner der Erklärung: „Somit braucht Mistelbach die Mima und das Stadtmarketing.“

Was hat Mistelbach von der Arbeit der Mima? Das Engagement des Citymanagements habe zur Ansiedlung von Unternehmen im Zentrum geführt: Dass das Restaurant „Der Grieche“ auf den Hauptplatz gekommen ist, ist ebenso ein Verdienst des Citymanagements wie das „Clever fit“ im ehemaligen Tempes-Haus. Die Mima habe die alten lgm-Gutscheine in die viel.wert-Gutscheinkarte umgewandelt und damit den Umsatz deutlich auf zuletzt 406.500 Euro gesteigert – Geld, das dann bei Mistelbacher Betrieben ausgegeben wurde und so in der Region blieb.

Eiszauber, Kindersilvester, Public Viewing bei Sommer-Fußballevents und natürlich der wöchentliche Freitagsmarkt sind Image-Veranstaltungen, die weit über die Stadtgrenze hinaus ausstrahlen. Mit Mistelbach-Goodies wie Mistelbach-Häferl, T-Shirts etc. soll eine positive Stimmung mit Mistelbach verknüpft werden, Sammelpass-Aktionen sollen die Kundenbindung stärken. Und im viel.dynamik-Workspace, dem Coworking-Space, wird Start-ups die Möglichkeit für Büroräumlichkeiten in der Unternehmensgründungsphase geboten. Mit dem „Mistelbacher Valentinspärchen“ wurde Mistelbach österreichweit auf Puls4, ProSieben und SAT1 beworben.

Ein Argument der Mima-Gegner sind die Kosten: Mistelbach zahlt jährlich 120.000 Euro als Sockel ein. Hinzu kommen projektbezogene Aufträge, wie beim Eiszauber oder dem Sonnendeck und Sach- und Dienstleistungen durch den Bauhof. „wir mistelbach“ zahlt jährlich 20.000 Euro ein – im Prinzip den Großteil der Mitgliedsbeiträge der Mitglieder. Hinzu kommen noch Sponsor- und Eventbeiträge, sowie NAFES-Förderungen. „Jeder von der Stadt investierte Euro wird durch Förderungen und Beiträge der lokalen Wirtschaft verdoppelt, in manchen Jahren fast verdreifacht“, sagen Mima-Befürworter.

„Für ein konstruktives Miteinander strecken wir die Hand aus und gehen einer Diskussion nicht aus dem Weg. Die gemeinsame Basis muss die positive Weiterentwicklung der Stadt sein“, stellen ÖVP, Grüne, NEOS und „wir mistelbach“ vor der Diskussion im Gemeinderat klar.