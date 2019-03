Seit dem Wochenende sind in der Stadt Plakatständer mit Landtagsabgeordnetem Hackl, der beim Team Wolkersdorf kandidiert und der Landeshauptfrau zu sehen, was vor allem bei eingefleischten Schwarzen die Emotionen hochgehen lässt. Ist das Werben mit der Landeshauptfrau erlaubt?

Die Landespartei sagt ja: Das Bild mit Landeshauptfrau und den jeweiligen Kandidaten ist zum Bewerben mit A0 und A1-Plakaten und auf Drucksorten erlaubt, größere Plakate sind aber nicht erwünscht, heißt es.

Und es sind nicht nur die Wolkersdorfer, die mit Mikl-Leitner werben: die ÖVP Pillichsdorf hat ihren Bürgermeisterkandidaten und amtierenden Bürgermeister Franz Treipl schon länger mit der Landes-Chefin affichiert.

Bilder von Fotoshooting aus dem Vorjahr

Die Bilder stammen aus einem Fotoshooting in Eibesbrunn nach der Landtagswahl 2018. Hier wurden alle (schwarzen) Bürgermeister und Vizebürgermeister mit der Landeshauptfrau für spätere Werbezwecke fotografiert. Warum wird ein Bild verwendet, das zirka ein Jahr alt ist? "Weil das das offizielle, von der Landespartei freigegebene Bild ist", heißt es aus informierten Kreisen.

Politikinsider in Wolkersdorf erzählen, dass die Verwendung des Bildes zu Beginn des Wahlkampfes kein Thema gewesen sein soll. Hackl soll das Bild bereits in druckfähiger Auflösung besessen haben, das Team Steindl soll es Anfang März von der Landespartei angefordert haben.

Die reagierte knapp eine Woche später und untersagte die Verwendung des Landeshauptfrauen-Sujets – auch in Hinblick auf den laufenden Gemeinderatswahlkampf in Stockerau, wo ein roter Bürgermeister um das Amt läuft. Nur: Zu diesem Zeitpunkt hingen die Plakate des Teams Wolkersdorf bereits. Also wurde das Verbot auf Großplakate beschränkt.

In einem internen Mail hofft die Landespartei auf einen „positiven Wahlkampf“. Diskutiert werden die Plakate trotzdem heftig. Ob die „ÖVP – Team Anna Steindl“ jetzt auch das Sujet im Wahlkampffinale nutzen will, ist offen. Am Dienstagabend wollte Steindl dazu nichts sagen.

Wolkersdorf wählt am 24. März seinen Gemeinderat neu.