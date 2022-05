Stronsdorf Das „Rosa Ei“ ist zurück

Lesezeit: 2 Min SB Susanne Bauer

Freuen sich über die Wiederaufstellung des Kunstwerkes: Ines Turian, Geschäftsführerin der Privatstiftung Franz West, Altbürgermeister Johann Strick, Katharina Blaas-Pratscher, damalige Betreuerin Kunst im öffentlichen Raum NÖ, Susanne Neuburger, damalige Projektbetreuerin, Bürgermeisterin Karin Gepperth und Katrina Petter von Kunst im öffentlichen Raum NÖ. Foto: Susanne Bauer

D as Kunstwerk des Künstlers Franz West wurde am alten Platz in Stronsdorf aufgestellt.