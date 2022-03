Das „Rosa Ei“ kehrt zurück

Ganz besonders erfreulich: Das Kunstwerk „Warum ist etwas und nicht Nichts?“ – besser bekannt als „Rosa Ei“ – des Künstlers Franz Wes wird noch im Laufe des Sommers nach Stronsdorf zurückkommen. Bürgermeisterin Karin Gepperth (ÖVP) informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung darüber.

Franz West (1947 bis 2012) gilt als einer der renommiertesten zeitgenössischen bildenden Künstler Österreichs, die Skulptur in Form eines Ellipsoids wurde Mitte der 1990er-Jahre am Ortsrand Stronsdorf als Kunstwerk im öffentlichen Raum errichtet.

Momentan befindet sich die Skulptur, bestehend aus einem Eisengerüst, Stahlblech und rosa Lack in der Größe von 160 x 460 x 100 Zentimeter noch in einer oberösterreichischen Werkstatt und wird nach Errichtung eines Sockels am ursprünglichen Standort am Ortsende von Stronsdorf montiert werden. Da dieses Ereignis auch gefeiert werden muss, stellte die Bürgermeisterin dafür ein „Rückkehrfest“ in Aussicht.

Bis auf einen Punkt handelten alle anderen sieben Punkte auf der Tagesordnung des Gemeinderates um Grundstücke, die Bauwerber kaufen wollen, Tausch von Teilflächen, Förderungen, aber auch von Kaufansuchen von Teilflächen zur Errichtung einer privaten Brücke, um zum Baugrundstück zu gelangen.

In einem Fall führte das zu einer emotionalen Diskussion zwischen den einzelnen Fraktionen, da hierfür ein Weg seitens der Gemeinde aufbereitet werden muss. Mehrheitlich wurden die Punkte beschlossen, nur ein Ansuchen wurde zurückgestellt, da nicht alle Unterlagen vorhanden waren.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden