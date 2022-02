Diskussion über Abfallzentrum

Bereits im August wurde im Gemeinderat ein einstimmiger Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines gemeindeübergreifenden Wertstoffsammelzentrums gefasst. Um die Bürger davon in Kenntnis zu setzen, erschien ein Informationsartikel in den Stronsdorfer Gemeindenachrichten und die FPÖ informierte in ihrem Gemeindekurier.

Dass diese Information nicht bei allen Bürgern der Großgemeinde auf Wohlwollen stößt, lässt ein Leserbrief eines Oberschoderleers erahnen, denn obwohl er „sich dem Fortschritt nicht verschließen möchte“, findet er doch harte Worte über dieses Bauvorhaben und erwähnt auch die örtliche Firma Berthold, die im Zuge einer Betriebszusammenlegung ein modernes Abfallsammelzentrum bauen würde.

Das neue Sammelzentrum in Zusammenarbeit mit dem GAUL ist durch großzügige Öffnungszeiten mit einem Kartensystem leicht erreichbar.“ karin gepperth Bürgermeisterin von Stronsdorf

Die Berthold-Gruppe ist seit über 50 Jahren Dienstleister in abfallwirtschaftlichen Fragen und beschäftigt 75 Mitarbeiter. Der nunmehrige Neubau eines Sozial- und Verwaltungsgebäudes sowie Übernahme von Abfällen und Wertstoffen aus dem gewerblichen und privaten Bereich ersetzt aber in keinem Fall das geplante Wertstoffsammelzentrum. Zwar ist es möglich, hier zu den Öffnungszeiten Abfälle und Wertstoffe abzugeben, aber das ist kostenpflichtig.

„Im Wertstoffsammelzentrum, das in der Nähe von Unterschoderlee in Zusammenarbeit mit dem GAUL errichtet werden soll, kann die Sammlung ideal durchgeführt werden und es ist durch großzügige Öffnungszeiten mittels Kartensystem leicht erreichbar. Die verschiedenen Abfallarten können hier bequem angeliefert und ebenso einfach vom Wiederverwerter abgeholt werden“, berichtet Karin Gepperth, Bürgermeisterin von Stronsdorf und Obfrau des GAUL. Derzeit laufen die dafür notwendigen Planungs- und Bewilligungsverfahren für das 1,5 Millionen Euro teure Projekt, das über den Verband und umfangreiche Förderungen finanziert werden soll. Für genauere Informationen ist es möglich, das Gespräch am Gemeindeamt Stronsdorf oder mit Bürgermeisterin Karin Gepperth zu suchen.

Weitere Informationen sind auch zu finden unter:

https://www.gaul-laa.at

http://www.stronsdorf.at

http://www.berthold-entsorgung.at

