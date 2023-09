Karin Gepperth schreckte vorm höchsten Amt nicht zurück

Für viele ist Freitag, der 13., ein absoluter Unglückstag. Für Karin Gepperth war aber der 13. September 2013 ein Freudentag: Sie wurde von Bezirkshauptmann Gerhard Schütt zur ersten Bürgermeisterin von Stronsdorf und im Land um Laa angelobt. Dazu hielt er ihr eine 20-minütige Rede, erinnert sie sich.

NÖN: Wie begann Ihr Einstieg in die Politik?

Karin Gepperth: Ich startete meine „Karriere“ in die Politik, als ich 2007 die Obfrau des Elternvereins der Volksschule Stronsdorf wurde. Die größte Herausforderung dabei war, ein Jahr später die - noch heute gut angenommene - schulische Nachmittagsbetreuung zu gründen. Dafür musste ich nicht nur berufstätige Mütter, sondern auch Lehrer, Direktoren und vor allem die Gemeindevertreter ins Boot holen.

Wie war der Einstieg dann in die Gemeindepolitik?

Gepperth: Vor den Gemeinderatswahlen 2010 wurde ich vom damaligen Bürgermeister Rudolf Riener gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen zu kandidieren. Da ich damals noch mit meiner Spenglerei und einigen Mitarbeitern selbstständig war, kam ich so über den Wirtschaftsbund als einzige Frau in den Gemeinderat. Mein Einstieg begann gleich als geschäftsführende Gemeinderätin und Ortsvorsteherin von Stronsdorf. Ich wurde als Vertreterin von Stronsdorf in den Musikschulverband entsandt und wurde Obfrau der Hauptschule.

Warum erfolgte dann die Wahl zur Bürgermeisterin so rasch?

Gepperth: 2013 legte Bürgermeister Riener überraschend sein Amt zurück. Da sich aus dem Gemeinderat kein Nachfolger fand, fassten meine ÖVP-Kollegen rasch den Beschluss: „Die Karin macht das!“ Warum? Vermutlich weil ich mich seit der Wahl sehr um das Geschehen und die Abläufe am Gemeindeamt interessierte. Meine Familie stellte ich damals vor vollendete Tatsachen. Ich wollte die Möglichkeit nutzen, das höchste Amt in der Gemeinde zu übernehmen, um mitgestalten zu können und für die Bürger da zu sein. Die Wahl fiel übrigens einstimmig mit einer enthaltenen (meiner eigenen) Stimme aus. Das war damals so üblich – heute wählt man sich auch selber, wenn man sich ein Amt zutraut.

Wie viel hat sich seither verändert?

Gepperth: Ich arbeitete seither mit zwei verschiedenen Vizebürgermeistern, verschiedenen Gemeinderäten und - pensionsbedingt - neuen Gemeindemitarbeitern zusammen. Außerdem gibt es neben der SPÖ auch eine FPÖ-Fraktion im Gemeinderat.

Was wurde umgesetzt?

Gepperth: Auf alle umgesetzten Projekte wie Siedlungsstraßen, Güterwege und die längst fälligen Fassaden bei den Kindergärten bin ich stolz, wobei einige rasch umgesetzt werden konnten, bei einigen waren Bewilligungen und viel bürokratischer Aufwand notwendig.

Was ist noch alles geplant?

Gepperth: Notwendig sind die Bekämpfung des Leerstandes in den Ortskernen und der Bau der Wertstoffsammelzentren. Dies liegt mir besonders am Herzen, wobei ich aber an die Bevölkerung appellieren möchte, auf Müllvermeidung und richtige Mülltrennung zu achten. Diese Eigenverantwortung ist wichtig, damit die so gesammelten Wertstoffe einem richtigen Recycling zugeführt werden können.

2025 finden wieder Gemeinderatswahlen statt. Werden Sie wieder kandidieren?

Gepperth: Bürgermeisterin zu sein, ist eine große Verantwortung, die mir aber großen Spaß macht, daher werde ich wieder kandidieren und versuchen, weibliche Kandidaten als Gemeinderäte zu finden.