Kunstprojekt: Medien als zweite Haut .

Birgit und Peter Kainz befinden sich in der gleichen Situation, wie andere Künstler auch: keine Aufträge, keine Ausstellungen und somit auch keine Einnahmen. Trotzdem haben sich die beiden Künstler, die in Oberschoderlee in ihrem Atelier arbeiten, entschlossen, die nun verfügbare Zeit in ein Projekt zu stecken, welches für das Palais Strozzi geplant gewesen wäre.