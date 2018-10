Vor drei Wochen wurde zwischen Unterstinkenbrunn und Stronsdorf auf der L 20 die Bodenmarkierung neu aufgebracht.

Auf dieser Strecke von rund vier Kilometern wurde fast durchgängig auf einer Gesamtlänge von 2,2 Kilometern eine Sperrlinie markiert, lediglich an den Feldwegeinmündungen und im Kreuzungsbereich nach Unterschoderlee ist diese als Warnlinie durchbrochen. Seither gehen unter den Verkehrsteilnehmern die Wogen hoch, denn auf dieser Straße ist ein Überholen nahezu unmöglich geworden.

„Der Sachverhalt an der L 20 wird zeitnah überprüft, ein entsprechendes Gutachten eingeholt.“Herbert Prokschi, Verkehrsabteilung Bezirkshauptmannschaft Mistelbach

Buschauffeure befürchten aufgrund von langsam fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen, wenn die Rübenernte in vollem Gang ist, ihren Fahrplan nicht mehr einhalten zu können. Radfahrer, aber auch Fußgänger sind in diesem Bereich gefährdet, da aufgrund der Sperrlinie ein Überholen oder nicht gefährdetes Vorbeifahren nicht mehr möglich ist.

Eine kleine interessierte Gruppe traf sich mit Bürgermeister Matthias Hartmann (ÖVP) aus Unterstinkenbrunn und mit Bürgermeisterin Karin Gepperth (ÖVP) im Kreuzungsbereich nach Unterschoderlee mit der NÖN zum „Lokalaugenschein“. Dabei konnten doch einige Autofahrer beim Überholen trotz Sperrlinie beobachtet werden.

Unverständlich ist für die beiden Autobuschauffeure Karl Leißer und Johannes Hofmann, dass auf den geraden Strecken der L 20, wo man gut aussehen kann, eine Sperrlinie markiert wurde.

In den Kurven hingegen ist diese Linie strichliert – also zum Überholen geeignet, aber aufgrund der geringen Aussicht eigentlich nicht möglich. Als mögliche Lösung wurde auch eine Leit- und Sperrlinie nebeneinander in der Mitte der Fahrbahn diskutiert.

Die beiden Bürgermeister hoffen nun, dass die Arbeiten seitens der Behörde noch mal überarbeitet werden. Herbert Prokschi von der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach erklärte, dass aufgrund schwerer Unfälle ein neues Konzept eines Sachverständigen für die Neugestaltung der Bodenmarkierung erstellt wurde.

Prokschi: „Sehr an der Sicherheit der Bürger interessiert"

„Die Behörde ist sehr an der Sicherheit der Bürger interessiert, aufgrund von gesetzten Maßnahmen geschahen österreichweit 2017 nur mehr ca 400 schwere Unfälle mit Todesfolge - im Vergleich dazu waren es 1972 noch 2.800“, erzählt Prokschi und verspricht:

„Der Sachverhalt an der L 20 wird zeitnah überprüft, ein entsprechendes Gutachten eingeholt und gegebenenfalls auch wieder geändert, wobei es auch die Möglichkeit einer eingeschränkten Überholmöglichkeit geben könnte.“