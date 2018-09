Heuer finden im Bezirk Mistelbach noch folgende Jahrmärkte statt:

3. September in Poysdorf, 4. September in Laa, 6. September in Hausbrunn, 24. September in Großharras, 29. September in Mistelbach, 4. Oktober in Stronsdorf, 15. Oktober in Wolkersdorf, 15. Oktober in Großkrut, 5. November in Pillichsdorf, 26. November in Rabensburg, 26. November in Herrnbaumgarten, 27. November in Laa, 7. Dezember in Staatz, 17. Dezember in Mistelbach.