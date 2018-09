„Mit der Eröffnung der Wasseraufbereitungsanlage Drasenhofen in Stützenhofen können wir auch für die nachkommenden Generationen die Trinkwasserversorgung in Drasenhofen, Steinebrunn, Kleinschweinbarth und Stützenhofen sicherstellen“, freut sich Bürgermeister Reinhard Künzl bei der Segnung am vergangenen Samstag. Er steckte sehr viel Energie in das Projekt.

Unterstützt wurde er dabei von Vizebürgermeister Herbert Pech, Herbert Kraner, Wassermeister Stefan Weinzettl und dem ganzen Gemeinderat. Landtagspräsident Karl Wilfing betonte, wie wichtig die Wasserversorgung ist: „Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, das Lebensmittel Trinkwasser in unseren Häusern zur Verfügung zu haben. 2,8 Mrd. Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu frischem Wasser.“

Vor acht Jahren wurde mit der Planung des Projekts begonnen. Zwei Jahr später gab es eine Novelle der Trinkwasserverordnung, womit ein niedrigerer Urangrenzwert vorgegeben wurde. Mit dem Klafterbrunnen in Steinebrunn wurde der Wert durch die natürlichen Gegebenheiten des Weinviertels aber erreicht. Daher wurde die Bevölkerung ab diesem Zeitpunkt über die vier Hochbehälter in den Orten mit Wasser versorgt.

Auch diese Hochbehälter sind aber in die Jahre gekommen und so entschloss sich der Gemeinderat mit Unterstützung des Landes Niederösterreich zum Bau einer zentralen Wasserversorgungs- und Aufbereitungsanlage in Stützenhofen. Mit einer Membrananlage wird das Wasser des Klafterbrunnens jetzt von Schadstoffen befreit und mit dem zweiten Wasserspender zu hochqualitativem Trinkwasser vermischt. Erfreulicher Nebeneffekt dabei: Auch die Wasserhärte nimmt ab.

Über zehn Kilometer Leitungen konnten im Pflugverfahren kostengünstig verlegt werden, sodass die Projektkosten trotz eines Brunnenneubaus um zehn Prozent unterschritten wurden. Herz der Einrichtung ist die Osmoseanlage sowie die Entkeimung und die neue Photovoltaikanlage. Damit werden 25 bis 30 Prozent des Strombedarfs gedeckt.

