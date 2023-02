Sonnenkraft im Ausbau

Auf den Gründen der ehemaligen Firma Lehner, wo auch der Abfallverband GAUM sein Wertstoffsammelzentrum für Drasenhofen, Falkenstein und Poysbrunn bauen wird, entsteht auch ein Sonnenkraftwerk mit einem Megawatt-Peak, errichtet von der Wildendürnbacher Projektgesellschaft Solarpark NR Alpha GmbH.

„Die Planungen hinter dem Projekt laufen seit zwei Jahren, endlich kann mit dem Bau begonnen werden“, sagt Ernst Rindhauser von der Neudorfer PVT-LSG-Firmengruppe, die hinter der Projektgesellschaft steht. Die PVT ist Pionier im Weinviertel, wenn es um Photovoltaik geht, anfangs wurden sogar die Sonnenpaneele selbst hergestellt. 2015 wurde das Unternehmen vom Produktionsbetrieb zum Komplettanbieter umgewandelt und ist mittlerweile weltweit aktiv.

Verbaut werden in Stützenhofen rund 3.000 PV-Module, noch vor dem Sommer soll die Anlage in Betrieb gehen. Mit der Energie kann man 250 Haushalte mit Strom versorgen, rechnet Rindhauser vor.

Seit 2021 kooperiert die PVG mit der LSG-Gruppe: Das Unternehmen mit Sitz in Wien, Bukarest und Zagreb gilt als größter Errichter von PV-Anlagen in Österreich, gemeinsam entwickelt, plant, baut und betreibt man PV-Anlagen für Industriebetriebe und Privathaushalte vom Weinviertel aus in ganz Europa.

