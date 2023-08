Veronika Fassler & Lukas Schodl: Erste Stützenhofen-Hochzeit seit 2002

Pfarrer Richard Hansl feierte mit dem Brautpaar und ihren Familien den Trauungsgottesdienst und erzählte, dass das in der Pfarrkirche Stützenhofen nach 21 Jahren wieder die erste Trauung sei. Beim Elternhaus von Veronika spielten ein Mix aus dem Musikverein Poysdorf und Umgebung gemeinsam mit der Marktmusik Herrnbaumgarten und der Ortsmusik Kleinhadersdorf unter der Leitung von Kapellmeister Richard Jauk auf. Alles Kapellen, in denen die beiden Musiker mit ihren Trompeten tätig sind. Bei der Marktmusik Herrnbaumgarten ist Lukas Schodl Kapellmeister.

Nach der Trauung in der Kirche begann es zu regnen und alle waren froh, bei der Agape im Feuerwehrhaus Stützenhofen Platz zu finden. Thomas Hrabal, der Obmann des Musikvereins Poysdorf, betonte, dass sich beide durch die Musik gefunden haben und die Musik in ihrem Alltag einen wichtigen Platz einnimmt.

Ebenso verbindend ist der Lehrberuf: Lukas ist an einer Mittelschule als Lehrer tätig, Veronika unterrichtet die Kinder in der Volksschule. In Herrnbaumgarten gab es für den großen Freundeskreis nochmals eine Agape im Wirtshausgarten und anschließend im großen Saal des Gemeindegasthauses die Hochzeitstafel.