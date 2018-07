Die Amtszeit von Veltlinerland-Weinkönigin Sandra Wötzl aus Kleinharras (Bezirk Gänserndorf) endet mit dem Winzerfest und so wurde in den letzten Wochen auch die Wahl der neuen Veltlinerland-Weinkönigin ausgeschrieben. „Wir sind sehr dankbar, mit Rebecca Hugl eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben“, betonte Bezirksweinbauverbandsobmann Gerhard Walek.

Rebecca Hugl bringt auch gleich mehrfach viel Erfahrung in die neue Aufgabe mit. Sie war als Weinprinzessin die letzten zwei Jahre bereits in königlichen Belangen des Veltlinerlandes tätig und hat natürlich auch in ihrer Schwester, der früheren Bundesweinkönigin Christina Hugl, ein großes Vorbild.

Bei Rebecca ist natürlich das gesamte Spektrum des Weines, bis hin zu den für die Region so wichtigen Sekten, sehr gut aufgehoben.

Hugl stammt aus Stützenhofen und hilft im elterlichen Weingut und der Weinviertler Sektmanufaktur seit ihrer Kindheit mit. Beruflich wird sie aber derzeit einen anderen Weg gehen, denn sie beginnt an der Universität Graz mit dem Gesangsstudium.

Aber bekanntlich passen Wein, Weib und Gesang bestens zusammen. Ihr zur Seite steht mit Lena Bayer aus Falkenstein eine ebenfalls engagierte Weinbotschafterin. Wer sie bei der Falkensteiner Berggerichtspräsentation erlebt hat, weiß wie eng Lena mit dem Wein und dem Weinviertel verbunden ist.