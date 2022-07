Suche läuft Nitsch-Schriftstück aus Künstlerhaus gestohlen

Suche nach dem Schriftstück von Nitsch läuft Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

E in Schriftstück des heuer verstorbenen Aktionskünstlers Hermann Nitsch, der in Prinzendorf im Weinviertel lebte, ist am 14. Juli aus dem Künstlerhaus in der Wiener Innenstadt gestohlen worden.