Wildendürnbach: Neue Praxis für den künftigen Kassenarzt

„Ich bin zuversichtlich“, sagt Bürgermeisterin Manuela Leisser (ÖVP), die - seit sie vom Schritt der Wildendürnbacher Hausärztin erfahren hatte - im intensiven Kontakt mit der Ärztekammer und Gesundheitskasse (ÖGK) stand.

Grundsätzlich bietet die Gemeinde dem künftigen Arzt neue Ordinationsräumlichkeiten an, die dann nach seinem Bedarf errichtet werden. Während die bisherige Praxis in einem Einfamilienhaus in einer Siedlungsstraße zu finden war, soll die künftige Ordination des Kassenarztes zentral, vis-à-vis der Kirche, entstehen: Im ehemaligen Jugendheim bzw. Raika-Haus: „Da müssen wir einige Mauern schmeißen, dann haben wir eine große, moderne Ordination“, sagt Leisser. Erste Grobplanungen gebe es bereits, die Details werden dann aber mit dem künftigen Arzt finalisiert. „Wir werden da etwas Schönes schaffen“, ist die Bürgermeisterin überzeugt.

Was die Städte nicht bieten können, ist eine Hausapotheke bei der Ordination Bürgermeisterin Manuela Leisser

Stichwort Konkurrenz der Gemeinden bei der Suche nach einem Kassenarzt: In Laa wird Allgemeinmediziner Philipp Schwarzinger mit September seinen Kassenvertrag aufkündigen, Laa hat damit wieder zwei offene Kassenstellen und auch in Mistelbach werden ab Herbst zwei Stellen vakant sein. Besteht die Gefahr, dass diese Standorte Wildendürnbach ausstechen können? „Was die Städte nicht bieten können, ist eine Hausapotheke bei der Ordination“, sagt Leisser und hofft, damit einen Joker bei der Arztsuche in der Hand zu halten.

Warum legte Ärztin Claudia Pöckl-Tremba ihren Kassenvertrag zurück? Eine entsprechende NÖN-Anfrage blieb unbeantwortet. „Wir wissen es nicht“, ist auch die Bürgermeisterin nicht informiert, es habe keine Gespräche davor gegeben. Im Vorjahr war die Ordi jedenfalls für längere Zeit aus „gesundheitlichen Gründen“ zu.

Für Aufsehen hatte die Allgemeinmedizinerin schon 2019 gesorgt, als sie aus Protest zu im Gemeinderat beschlossenen und nie ausgezahlten Förderungen die Ordination einfach zugesperrt hatte, erst nach Nachfrage der NÖN bei der Ärztekammer hatte sie die Schließung in eine Urlaubsmeldung abgeändert.

