Die Pfötchenhilfe koordiniert jetzt die Suche nach dem Kater: „Balu“ ist ein kastrierter, einjähriger wuscheliger Maine-Coone-Mischling. Er hat langes, getigertes Fell, ist sehr zutraulich und miaut sehr viel. Mit seinen Besitzern soll er es sich insofern verscherzt haben, dass er begonnen hatte, an Türen zu kratzen und ins Haus zu pinkeln - üblicherweise Zeichen, dass Katzen Veränderungen in ihrem Lebensumfeld nicht passen. Nachdem der kuschelige Kater ausgesetzt war, organisierten Bekannte der Besitzer die Suche nach der Fellnase und schalteten auch die Pfötchenhilfe ein.

„Möglicherweise ist der Kater in Bernhardsthal geblieben und hat sich anderen Katzen angeschlossen. Möglicherweise versucht er den Weg heim zu finden und wird in Reintal, Katzelsdorf oder Altlichtenwarth gesehen“, hofft Wimmer: Infos und Sichtungen jederzeit an uns unter 0650/9753975 oder pfoetchenhilfe@gmx.at.