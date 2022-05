26-Jähriger Drogenhändler im Bezirk Mistelbach ausgeforscht

Werbung

Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des Mannes wurden nach Polizeiangaben vom Montag Suchtmittel mit einem Straßenverkaufswert von etwa 28.000 Euro sichergestellt. Der teilgeständige Niederösterreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Hausdurchsuchung war am 23. März über die Bühne gegangen. Entdeckt wurden dabei 546 Gramm der Partydroge MDMA, 2.210 Gramm Cannabiskraut, 7,7 Gramm Amphetamin/Methamphetamin, ein Gramm Ketamin sowie 4.300 Euro in bar. Bezüglich der Suchtmittelkäufer werden weitere Ermittlungen durchgeführt, betonte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

