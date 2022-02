Viele Filme sind in der Pipeline

„Die erste Zeit nach der Neuübernahme des Mistelbacher Kinos verlief schleppend. Jetzt sind wir jedoch zufrieden mit der Besucherzahlen“, erzählt Kinobetreiber René Pregler.

Dabei sei die Auswahl des Films entscheidend, wie verhalten oder fleißig die Besucher ins Kino gehen. „Der Zustrom ist immer sehr filmabhängig“, weiß Pregler.

Filmstarts immer wieder nach hinten verschoben

Im Kino Mistelbach, das der Unternehmer zusätzlich zum Kino in Deutsch-Wagram betreibt, werden Kinder- und Familienfilme sehr gut angenommen. Eine Schwierigkeit in den vergangenen von Corona geprägten Monaten sei jedoch, dass Filmstarts immer wieder nach hinten verschoben wurden – und das nicht nur um Wochen, sondern um bis zu sechs Monate. So ist auch beim nächsten Highlight „Batman“ das Startdatum noch immer nicht klar.

Um das Programm, die Analyse des Marktes und der Besucherzahlen kümmert sich hinter den Kulissen eine eigene Disponentin, die im Austausch mit den Filmverleihern steht.

Wenn früher der Kinoklassiker unter den Knabbereien Popcorn war, so haben Nachos mit Käse- oder Salsasoße diese bereits abgelöst. Kinokarten-Reservierungen und aktuelle Informationen findet man auf der Website des Kinobetreibers www.citycine.at .

