Nach dem verheerenden Tornado im Bereich Hodionin, Moranska Nova Ves und Valtice haben die gefährlichen Aufräumarbeiten begonnen. Soldaten und Feuerwehrleute räumten am Samstag unter anderem Autos weg, die der Wirbelsturm umhergeworfen hatte. Statiker prüften, welche Gebäude wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen. Verschüttete wurden nicht mehr unter den Trümmern vermutet.

Tote, Verletzte, hunderte Gebäude zerstört

Bei dem Unwetter am Donnerstag waren fünf Menschen ums Leben gekommen und rund 200 verletzt worden. In sieben Ortschaften in Südmähren wurden hunderte Gebäude teils oder ganz zerstört. Am Schloss Valtice, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, entstand Millionenschaden. An dem Bau aus dem 17. Jahrhundert barsten zahlreiche Fensterscheiben. Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Breclav und weiter in die Slowakei führt, war stundenlang nicht befahrbar. Eine Hochspannungsleitung war auf die Fahrbahn gestürzt.

Auch das Rote Kreuz war noch in der Katastrophennacht im Raum Mikulov im Einsatz. RK Laa, RK Laa

Nach Einschätzung des Wetterdienstes hinterließ der Tornado eine 500 Meter breite und 26 Kilometer lange Schneise der Verwüstung. „Ich habe den Krieg erlebt, aber so etwas habe ich im Leben nicht gesehen“, sagte eine alte Frau der Agentur CTK. Laut österreichischer Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG handelte es sich bei dem Tornado um einen der Stärke F3 (Fujita-Skala) mit einer Sturmgeschwindigkeit von 254 bis 332 km/h, möglicherweise sogar F4.

OK für in Ordnung und KO für Abriss

Tief betroffen vom Schicksal der Menschen in Südmähren zeigte sich Unterstinkenbrunns Bürgermeister Matthias Hartmann. Er ist einer der Freiwilligen, die sich spontan entschieden, zu helfen: „Die Zerstörungen in Tschechien sind in den betroffenen Dörfern so groß, dass viele Häuser komplett abgebrochen werden müssen. Wenn man durch die Straßen geht, bemerkt man die Markierungen an den Häusern“, schildert er seine Eindrücke: „OK für in Ordnung und KO für Abriss.“

Im Einsatz im Nachbarland standen auch Mitglieder der Rot-Kreuz-Bezirksstellen Laa und Mistelbach: „Wir waren mit einen äußerst großen Zerstörungsausmaß konfrontiert“, sagt ein RK-Sprecher.