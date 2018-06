Bereits zum vierten Mal verband Musik auf dem Fahrrad Südmähren mit dem nördlichen Weinviertel. In zehn historischen Städten wurde an 20 Standorten Musik gemacht und ein kulinarisches Angebot serviert. Partner in der Region Poysdorf war die Jazzwerkstatt mit Obmann Bernhard Wiesinger. In Südmähren war es Concentus Moravia mit Zdenka Kachlova an der Spitze.

Bei der Eröffnung in Valtice konnte Bürgermeister Pavel Trojan auch seine Amtskollegen Johann Bauer und Thomas Grießl herzlich willkommen heißen. „Das Besondere an diesem Fest ist die Kombination von Musik, grenzüberschreitender Zusammenarbeit, dem Radfahren und der Kulinarik“, betonte Bürgermeister Thomas Grießl.

Bernhard Wiesinger betonte, dass auch ein musikalischer Austausch zwischen den beiden Regionen stattfand. So spielte zum Beispiel die südmährische Gruppe „Klaret“ mit traditioneller Volksmusik in der Poysdorfer Weinzeit. Weitere Standorte in Poysdorf waren im Geniesserhof Haimer und im Eisenhuthaus mit Jazz belegt.

Bei Friedl Umschaid in Herrnbaumgarten war das Kollegium Kalksburg mit Wiener Liedern zu Gast. Die Schaumühle Schrattenberg gehörte musikalisch der Weinviertler Blos. Von Chanson über Gospel bis hin zu Jazz und Volksmusik war damit alles dabei.

Auch das Poysdorfer Radwerk nutzte Musik auf dem Fahrrad, um Gäste mit E-Bikes für die Tour auszustatten. Alle Fahrräder waren unterwegs und bei den kräftigen Steigungen von Valtice und Schrattenberg auch eine große Hilfe für die Radler.

Touristisch sehr positiv ist, dass sich Musik auf dem Fahrrad von Jahr zu Jahr stärker entwickelt. „Wir sind überzeugt, dass dies in einigen Jahren ein USP, ein besonderes Markenzeichen unserer Region, wird“, hob Bürgermeister Thomas Grießl hervor.