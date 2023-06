Südmährer gedachten speziell Leipertitz

Kreisbetreuer Franz Schneider dankte der Stadtgemeinde Poysdorf, dass diese Patenschaft in eine langjährige Freundschaft übergegangen ist. Er dankte auch Ossi Sollan, der mit dem Vertriebenen Denkmal bei der A5 Abfahrt Poysbrunn ein besonderes Zeichen setzte.

Im Rahmen der Patenschaftssitzung im Hotel Neustifter präsentierte sich heuer die Gemeinde Leipertitz, der Heimatort des lange Jahre sehr engagierten Südmährers Reinfried Vogler. Franz Longin und Franz Schneider würdigten den Ortsbetreuer von Leipertitz Alfred Zitzwarek und seine Gattin Christel als ein Musterbeispiel eines Ortsbetreuers. Gemeinsam mit seinen Landsleuten sorgte er durch die Unterstützung der Kirchenrenovierung, die Restaurierung einer Fahne in der Kirche, mehrerer Statuen und auch die Erhaltung der deutschsprachigen Grabsteine im Ort für zahlreiche Initiativen.

Auch eine Linde und eine Eiche wurden gemeinsam als Bäume der Versöhnung im Ort gepflanzt. Der Vater von Wirt Johann Hans aus Asparn war auch ein Leipertitzer. Er sorgt mit Kerzen am Friedhof und dem Trompetenspiel seines Enkels zu Weihnachten für die Unterstützung vor Ort.

Alfred Zitzwarek präsentierte das von ihm herausgebrachte Leipertitzter Infoblatt, in dem viel über den Ort in früherer Zeit zu lesen ist und so auch für die Nachwelt erhalten wird.

Durch eine Gelöbniswallfahrt nach Maria Bründl hat der südmährische Ort bereits seit der Pestzeit Kontakte zu Poysdorf.