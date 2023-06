Katharina Schwarzl öffnet ihre neue Konditorei in Ladendorf

Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen man vermehrt vom Schließen von Betrieben hört, freut man sich umso mehr, wenn Unternehmer ihren Mut zusammennehmen und eine Neueröffnung vollziehen. Und so wurde am 5. Juni im ehemaligen Fleischereibetrieb des bekannten Spezifleischers Schmid in der Ladendorfer Hauptstraße die Neueröffnung der Kaffeekonditorei Schwarzl gefeiert.

Der Familienbetrieb rund um die gelernte Zuckerbäckerin Katharina Schwarzl wird neben Kuchen und Kaffee auch ein Mittagsmenü von Montag bis Freitag im Angebot haben.

Bürgermeister Thomas Ludwig freut sich jedenfalls sehr, dass das Lokalangebot in seiner Gemeinde erweitert wird. „Ich hoffe auf einen langen Bestand der Kaffeekonditorei und wünsche den Schwarzls alles Gute für den Betrieb“.