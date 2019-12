Moderne Nahversorgung und regionale Verankerung – so bringt "Spar" sein aktuelles Bauprojekt in Poysdorf in einer Presseaussendung am Freitag auf den Punkt. In den nächsten Monaten entsteht in der Laaer Straße 14-16 direkt im Ortszentrum ein neuer Supermarkt mit rund 630 m² Verkaufsfläche, einem Sortiment von rund 10.000 Artikeln und 60 Parkplätzen. Der Spatenstich erfolgte am 10. Dezember, eröffnet wird im Herbst 2020.

Grießl: „Aushöhlung der Ortskerne verhindern“

Der Standort des neuen Spar in Poysdorf würde sich laut Aussendung besonders gut eignen, „da er zentrumsnah, in Reichweite zahlreicher öffentlicher Institutionen und von beiden Straßenseiten (Laaer Straße, Oberer Markt) gut einsehbar ist". „Die Aushöhlung der Ortskerne zu verhindern ist eine unserer großen Aufgaben. Mit dem neuen SPAR-Supermarkt in Poysdorf wird das Zentrum nachhaltig belebt werden“, so der Poysdorfer Bürgermeister Thomas Grießl.

SPAR/Avisu Zeitgemäße Nahversorgung – so wird der neue SPAR-Supermarkt in Poysdorf aussehen. Geplant ist die Eröffnung für Herbst 2020.

Auch Landtagspräsident Karl Wilfing freut sich über den Ausbau des Ortskerns seiner Heimatgemeinde: „Es freut mich, dass das österreichische Unternehmen SPAR als größter Lehrlingsausbildner des Landes, das in seinem Angebot die Regionalität lebt, auch in Poysdorf für Arbeitsplätze sorgen wird.“

60 extra breite Komfort-Parkplätze, davon 20 Parkgaragenplätze, werden den Kunden bereitstehen. Mit der Eröffnung des neuen Supermarktes entstehen auch rund 20 attraktive und sichere Arbeitsplätze. Damit sichert Spar nicht nur die Nahversorgung im Umfeld des Marktes, sondern auch Arbeitsplätze in der Region.