2014 hängte der Nordmazedonier die Schuhe an den Nagel, fad wird dem mittlerweile 34-Jährigen aber nicht. Drei Töchter – sechs, drei und ein Jahr alt – bringen Leben in das Haus, das die Familie Ademi in Matzen gebaut hat. Kein Wunder also, dass der Ex-Kicker viel Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Beruflich ist Ademi Standortleiter in einer Spedition. Auf die Fußballplätze begibt er sich auch noch ab und zu, er sieht aber lieber von draußen zu: „Da kann ich g‘scheit reden.“ -da-