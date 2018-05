Biodiversität – ein aktuell gängiges Schlagwort unter dem sich aber viele Menschen wenig vorstellen können – wollte das Kulturzentrum Staatz gemeinsam mit Biodiversitätsbotschafterin Simone Muck und der Marktgemeinde Staatz anlässlich des europäischen Tages der Biodiversität an vier Tagen mit Leben erfüllen.

Biodiversität ist die Vielfalt an Leben und Lebensräumen, erklärte Kerstin Friesenbichler vom Umwelt-Dachverband in ihrem Startvortrag. Und obwohl sie der Mensch in vielen Lebensbereichen, wie der Landwirtschaft, dem Tourismus und als Lieferant wertvoller Rohstoffe benötigt, steht sie massiv unter Druck. Jeder Einzelne könne einen Beitrag leisten. Beispiele dazu oder Verbesserungsmöglichkeiten kamen von den weiteren Vortragenden.

So berichtete Werner Rubey, Leiter der NÖ Wasserbauabteilung vom Biotop-Projekt Land um Laa, Martina Liehl-Rainer von „Natur im Garten“ berichtete von ökologischen Alternativen in der Grünraumpflege, Klaus Ofner stellte das Blühflächen-Projekt der Hanfthaler Jäger vor, Gabriele Pfundner vom Naturschutzbund NÖ stellte das Trockenrasen-System des Staatzer Berges als einen Punkt im „Grünen Band Europas“ vor und Roman Portisch von der Landeslandwirtschaftskammer sprach über die Probleme von Schutzgebieten.

Die daran anschließende, lebhafte Diskussion, an der sich auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz und Bezirksbauerkammerobmann Hermann Stich beteiligten, brachte Menschen aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen an einen Tisch.

Exkursion zum Biotopverbund am Tag 4

Wie sieht Biodiversität in der Praxis aus? Gabriele Pfundner, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes, führte bei einer Exkursion auf den Staatzer Berg in die Welt des Fels-Trockenrasens ein. Am Montag ging es per Traktoranhänger bzw. per Rad zu vier Biotopen des Verbundes in Staatz, Kottingneusiedl, Wultendorf und Loosdorf.