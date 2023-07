35 Einbrüche im Bezirk Mistelbach durch die Scheibtruhenbande

Die Vorgehensweise der Tätergruppe, die zwischen Ende Oktober 2019 bis Anfang April 2023 aktiv war, war stets dieselbe. „Die Beschuldigten suchten sich Ortsgebiete im ländlichen Raum, parkten einen Pkw am Ortsrand und begaben sich meist über die Rückseite der jeweiligen Anwesen in Werkstätten, Scheunen, Gartenhütten und Garagen. Die Beschuldigten betraten in einer Nacht drei bis 13 benachbarte Liegenschaften und brachten im Anschluss die gestohlenen Wertgegenstände mit einer am Tatort vorgefundenen Scheibtruhe zu dem am Ortsrand geparkten Fluchtfahrzeug“, weiß ein Ermittler.

Im Bezirk Mistelbach waren sie in Kronberg (13 Tatorte), Pillichsdorf (elf Tatorte), Hüttendorf (acht Tatorte) und Hörersdorf (drei Tatorte) aktiv.

Die Tätergruppe konnte dabei Elektrowerkzeuge, Notstromaggregate, E-Bikes und Fahrräder im Wert von über 300.000 Euro erbeuten und verursachte zusätzlich einen Schaden von rund 15.000 Euro.

Im April wurden sie dann bei einem Einbruch im Bezirk Wiener Neustadt-Land geschnappt, die beiden Ukrainer, 45 und 47 Jahre alt, waren großteils geständig, sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.