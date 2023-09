Dirndlgwand und Musik beim Tag der Blasmusik

Der Musikverein Neudorf zog nach der Messe durch den Ort.

Neben dem Winzerfest in Poysdorf und dem Feuerwehrheurigen in Laa wurde Anfang September eine weitere Tradition abgehalten – nämlich der Dirndlgwandsonntag in Neudorf im Weinviertel. Bei der Feldmesse vor dem Keller des Dorferneuerungsvereins gab es eine einprägsame Predigt von Kaplan Emmanuel, in der er das Motto „Kultur ist Leben“ pries und bei der der Musikverein Neudorf die Cäcilia Messe des oberösterreichischen Komponisten Karl Derntl darbot.

Zum Abschluss der anschließenden Agape gab es noch ein kleines Platzkonzert, mit dem sich die Musiker zu ihrem Tag der Blasmusik verabschiedeten, bei dem sie dann bis in den späten Nachmittag quer durch die Ortschaft in klingendem Spiel marschierten. An drei Stationen konnte der aufkommende Durst gestillt werden.

Ein herzlicher Dank gehört allen Zuhörern und Sponsoren, durch deren Spenden können die Musiker weiter in ihre Ausrüstung, wie Instrumente und Tracht, investieren.