Mistelbach: Hinter die Kulissen der Lehrbetriebe schauen können

„Bei uns ist es wichtig, dass man gerne mit Menschen redet“, sagt Sabine Buryan, Chefin bei Auto Karl. Am 27. September stellte sie einer Schülergruppe der Mittelschule Wolkersdorf die Möglichkeiten der Lehre in ihrem Unternehmen vor. Auto Karl war eines von 16 Unternehmen, die sich an diesem Tag für Schüler beim ersten „Tag der Lehre“ in Mistelbach öffneten. Die Bandbreite reichte dabei von der Bank bis zur Zahnärztin und vom Autohaus bis zum Installateurbetrieb.

330 Schüler aus Mittelschulen und Polys in Laa, Wolkersdorf und Mistelbach waren an diesem Tag in der Stadt unterwegs, um hinter die Kulissen des Lehrberufs zu schauen und sich vielleicht auch von Lehrlingen Tipps zu holen, wie die Realität abseits der Aussagen der Chefs ist. Und manche Schule machte sich einen Besuchstermin in einem Betrieb gleich an einem anderen Tag aus: Eine Friseurin öffnet beispielsweise am Montag für die Schüler, weil sie sich an diesem Tag ihren Besuchern ganz widmen kann.

„Der Tag der Lehre ist eine sinnvolle Möglichkeit, in Berufe hineinzuschnuppern“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Ich hab' in eurem Alter auch noch nicht gewusst, was ich einmal machen will“, gestand der heutige Unternehmer. Es sei gescheit, sich möglichst viel anzusehen.

Der „Tag der Lehre“ war ein Projekt des Mistelbacher Stadtmarketings und eines der schon länger geplanten Projekte für Employer Branding. „Das beschreibt Maßnahmen, die ein Unternehmer ergreifen kann, um die eigene Marke zu stärken und sich gegenüber potentieller Bewerber als passender Arbeitgeber zu positionieren“, sagt Lena Sattmann von der Mima.