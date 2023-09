Tag der Museen Dreiländereck: Neun Museen, ein Ticket und viele Aktionen

Dieter Friedl, Museumsdirektor in Bernhardsthal, hat heuer den Tag der Museen gemeinsam mit der Region March-Thaya-Auen organisiert. Foto: Karoline Friedl

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

Z um 15. Mal öffnen neun Museen in der Thaya-March-Region für ihren gemeinsamen Museums-Tag die Türen: Am 16. September ist es wieder so weit.

Neun Museen können mit einem Kombi-Ticket (8 Euro) an diesem Tag, in der Zeit von 10 bis 20 Uhr, besucht werden. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Der Tag der Museen findet heuer zum 15. Mal statt und es gibt in jedem der neun Museen eine besondere Attraktion neben dem Schwerpunkt, für die das Museum sonst steht. Weiters ist auch für das leibliche Wohl vorgesorgt mit kleinen Schmankerln und Getränken. Mit dabei sind die Schaumühle (Schrattenberg), Otto Berger Museum (Bernhardsthal), Richard Simoncic Museum (Rabensburg), Museum Hohenau, Euseum (Niederabsdorf), Sierndorfer Heimatmuseum, Schloss-Museum (Dürnkrut), Weinmuseum Vivat Vinum (Jedenspeigen), Zentrum der Urzeit (Stillfried).