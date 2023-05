Mistelbachs Musikschüler ernteten tosenden Applaus .

Am „Tag der Musikschulen“ am 6. Mai präsentierten die jungen Musiker der städtischen Musikschule Mistelbach bei ihrem knallvollen Konzert in der Aula der Volksschule einen breiten Querschnitt ihres Könnens. „Und quer durch alle Musikrichtungen“, wie Musikschuldirektor Karl Bergbauer betonte.