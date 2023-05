Tag der offenen Tür E-Gitarre und Querflöte sind in Poysdorf besonders in Mode

Die Musikschule Poysdorf präsentierte die verschiedensten Instrumente zum Reinschnuppern und Ausprobieren beim Tag der offenen Tür. Foto: Werner Kraus, Werner KRAUS

H euer machten sich Schüler der Musikschule Poysdorf bereits am Freitag davor auf den Weg, um mit kleinen Konzerten vor den Poysdorfer Supermärkten zum Tag der offenen Tür in der Musikschule am 13. Mai einzuladen.