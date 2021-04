Wie jedes Jahr, öffnet die Musikschule Wolkersdorf am 7. und 8. Mai ihre Türen für Besucher. Dieses Jahr allerdings virtuell und unter dem Titel „Musikschule online – am Tag der offenen Bildschirmtür“. An zwei Tagen stehen die Pädagogen der Schule per Zoom-Konferenz für Fragen der Eltern zur Verfügung, dabei können persönliche Gesprächstermine in der Schule fixiert werden. Außerdem werden auf der Homepage der Schule Vorstellungsvideos veröffentlicht.

Die volle Bandbreite des musikalischen Angebotes kann aber nur in der Musikschule erlebt werden: Dort können Schüler auch unüblichere Instrumente wie Oboe, Fagott, Harfe oder Orgel spielen lernen. Die Wolkersdorfer Musikvereine unterstützen Schüler oft dabei. Das Lernziel kann für Schüler individuell ganz verschieden ausfallen: Manche wollen das Stück eines prominenten Musikers spielen, andere wollen eine Melodie für einfache Arrangements erlernen.

Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius ist aber vor allem eines wichtig: Dass die Musik auch in Zeiten der Krise nicht zu kurz kommt. „Musik ist immer ein gutes Ventil, um Emotionen – auch mit anderen Mitten – zum Ausdruck zu bringen.“ Die Musik ist aber nicht nur Weg des kreativen Selbst-Ausdruck, sondern hat für Blach-Marius auch eine wichtige soziale Komponente für die Schüler: Das Zusammenspielen vermittelt Fähigkeiten der gemeinsamen Bewegung. Schüler müssen in der Gruppe das richtige Tempo finden oder lernen, wer im Musikspiel die Führung übernimmt.

Die Wolkersdorfer Musikschule bietet dazu zahlreiche Möglichkeiten, die Musik lebendig zu erleben: Schüler Orchesters, Ensembles und Bands. Bei Veranstaltungen können sich die jungen Musiker auf der Bühne präsentieren und ihre ersten Konzert-Erlebnisse sammeln. Die Bühnenauftritte sind für Blach-Marius Ereignisse, denen er als Musiker selbst mit Begeisterung entgegen sieht, denn er ist sich sicher: „Musik ist da, um anderen ein Geschenk zu machen.“

Infos zum Tag der Musikschule sind auf www.musikschule.wolkersdorf.at/ einzusehen.