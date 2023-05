Klinikum Mistelbach dankte den Mitarbeitern in der Pflege

Der Internationale Tag der Pflege wird jedes Jahr am Geburtstag von Florence Nightingale, der britischen Pionierin der modernen Krankenpflege, gefeiert. Aus diesem Anlass überreichte die Pflegedirektion im Namen der Klinikleitung den Pflegekräften am Standort Mistelbach und im Medizinischen Zentrum Gänserndorf eine süße Aufmerksamkeit, um Dank und Wertschätzung auszudrücken. Pleil: „Danke für euren unermüdlichen Einsatz für die Patienten und ihre Angehörigen - rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres!“

Auch an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach überraschte der Pflegedirektor, gemeinsam mit Schuldirektor Wilhelm Railender die zukünftigen Kollegen mit Schokolade: „Schön, dass Sie da sind!“

Pleil: „Der Pflegeberuf ist so vielfältig, dass jeder Mensch, der sich dafür interessiert, seinen Platz finden wird. Ob im OP, auf einer Bettenstation, bei der Dialyse, im Ambulanzbereich, Stabstellen, Lehrberuf oder in der Anästhesie, im medizinischen Hol- und Bringdienst, als mobile oder niedergelassene Pflegekraft oder in der Langzeitpflege – es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten.

Die Pflege ist ein wohnortnaher und zukunftssicherer Beruf. Egal auf welchem Bildungsstatus man beginnt und wo man hinmöchte, das gesamte Aus- und Weiterbildungsspektrum in der Gesundheits- und Krankenpflege vom Stationshelfer bis zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege ist hier am Standort Mistelbach möglich.“

