Im Großeinsatz waren die Mistelbacher Tanzpaare am vergangenen Wochenende in der Gänserndorfer Stadthalle.

Am Samstag fand in Form eines Mehrflächenturniers die NÖ Landesmeisterschaft der bis 18-jährigen Tänzer statt, sowohl in den Standard- als auch in den lateinamerikanischen Tänzen. Natürlich war dieses „Heimturnier“, auch wenn es im Nachbarbezirk stattfindet, etwas ganz Besonderes für die jungen Tanzpaare, sind sie es doch sonst gewohnt, in ganz Österreich und auch im Ausland an den Start zu gehen.

Vor heimischem Publikum - Eltern, Verwandte und Freunde - liefen die sechs Paare aus dem Bezirk, hauptsächlich aus Großengersdorf und Pillichsdorf, zur Höchstform auf und konnten sich über sehr gute Platzierungen freuen: Für den Sieg reichte es bei Florian Winiarski/Scarlet Medinschi (Junioren I Latein C; Junioren I Latein C), Kevin Vetchy/Elena Schacher (Junioren I Latein D), Lukas Zettl/Amelie Schachner (Junioren II Latein D), Alexander Lauda/Julia Trepa (Junioren II Standard D; Junioren II Standard C; Junioren II Latein B) und Kacper Kopec/Magdalena Trepa (Jugend Latein A, Allgemeine Latein C, Allgemeine Latein B).

Die Landesmeisterschaft war übrigens in den Gänserndorf Cup eingebunden, bei dem am Abend auch noch Senioren ihr tänzerisches Können im Stadtsaal zeigten. Nicht am Start war diesmal die amtierende, österreichische Meisterin in der Klasse Jugend Standard D, Victoria Lauda aus Pillichsdorf, die sich von ihrem Tanzpartner getrennt hat und aktuell auf Partnersuche ist.