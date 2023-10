Weinviertler Landeskliniken: Kennenlern-Ausflug stärkt Zusammenarbeit

Seit Ende 2020 sind im Rahmen des regionalen Laborkonzepts Weinviertel die Standortlabore der Landeskliniken Hainburg, Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau an das Institut für medizinische und chemische Labordiagnostik im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf angeschlossen. Seither wird untereinander täglicher Kontakt gepflegt, aber auch mit den Chauffeuren des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf, die den Transport von Proben, Blutprodukten etc. zwischen den Standorten durchführen.

Um sich nun auch einmal persönlich kennenzulernen, organisierte Hermann Schulz vom Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf vor kurzem einen gemeinsamen Ausflug. 25 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Weinviertel unternahmen in ihrer Freizeit eine gemeinsame Draisinenfahrt in Grafensulz mit anschließendem Mittagessen. „Wir arbeiten alle zusammen und hatten so nun auch die Gelegenheit uns untereinander besser kennenzulernen“, freut sich Schulz über einen gelungenen Ausflug. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist schon in Planung.