Mistelbach: Immer mehr brauchen Hilfe

Werbung

Was schon bei Corona zu sehen war, hat mit den Vertriebenen aus der Ukraine einen neuen Höhepunkt erreicht: Die Team Österreich Tafel in Mistelbach verzeichnet einen enormen Anstieg an Mitmenschen, die sich den Einkauf in einem „normalen“ Geschäft nicht mehr leisten können.

In Mistelbach werden zur Zeit 180 Familien mit insgesamt rund 700 Personen betreut. Ende Mai waren es noch 132 Familien mit 389 Personen gewesen. Es gibt im Bezirk Gemeinden, die haben weniger Einwohner, als die Zahl derer, die von der Tafel versorgt werden. Und das, obwohl es in Wolkersdorf noch den Sozialmarkt SoMa gibt. In den Team-Österreich-Tafel-Ausgabestellen in Zistersdorf, Hollabrunn und Gänserndorf ist die Entwicklung ähnlich. „Zuerst Corona und jetzt der Ukrainekrieg lassen die Preise steigen, das ist sehr spürbar“, sagt Team-Österreich-Tafel- und Rotkreuz-Mitarbeiter Fritz Kraus.

Daher haben Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil, die regelmäßig Sammelaktionen für die Tafel organisiert, die Tafel in der Mistelbacher Gewerbeschulgasse 2 besucht und einkaufswagenweise haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis und mehr mitgebracht.

Kraus: „Sind dankbar für jede Spende“

„Wir sind dankbar für jede Spende, die wir gerne samstags ab 14 Uhr entgegennehmen“, ist Fritz Kraus erfreut über diese Unterstützung. Im elften Jahr des Bestehens der Tafel in Mistelbach werden so viele Menschen wie noch nie betreut – bei gleichzeitig sinkendem Aufkommen von gespendeten Lebensmitteln. „Vor allem mehr Frischware wie Obst und Gemüse, aber auch Haltbarmilch, Joghurt oder etwas Süßes für die vielen Kinder, die wir mitversorgen, könnten wir gut brauchen“, gibt Kraus einen Überblick. Bei der Tafel bekommen die Menschen die Waren kostenlos.

„Daher darf ich auch Landwirte und Kaufleute aufrufen, ihre übrig gebliebene Ware nicht einfach zu entsorgen, sondern den armen Menschen zugutekommen zu lassen. Natürlich auch, wenn sie darüber hinaus etwas spenden möchten“, bittet Bezirksfrauenvorsitzende Musil um Mithilfe. „Für mich ist es unerträglich, wenn Menschen sich als Bittsteller betätigen müssen. Eigentlich wäre es Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass jeder Mensch ausreichend mit allem versorgt wird, was er zum Leben braucht. Dafür werde ich mich weiter einsetzen“, sagt Abgeordnete Erasim.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.