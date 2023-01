Lüftung versagte: Hunderte Schweine in Weinviertler Betrieb erstickt

In der Nacht von 2. auf 3. Jänner sollen in dem Schweinemastbetrieb, der etwas außerhalb der Ortschaft liegt, mehrere hundert Schweine verendet sein. "Heute" berichtet von bis zu 600 Tieren, wobei hier auch Ferkel betroffen waren. Im Betrieb soll es rund 1.600 Mastschweine geben.

Im Stall wird die Frischluftzufuhr automatisch per Computersteuerung geregelt. Als der Defekt auftrat, klappte die Fehlerweiterleitung an den Landwirt nicht. Dieser bemerkte das Problem mit der Lüftung erst, als er einen Tag später in den Stall kam und die toten Tiere fand. Sofort alarmierte er die Behörden und den Betreuungstierarzt.

Konkret war anscheinend mehr Luft aus dem Stall abgepumpt worden, als zugeführt wurde. Warum dieser Fehler auftreten konnte, wird jetzt untersucht. Die Anlage sei in einem ordnungsgemäßen Zustand gewesen, heißt es von den Behörden.

Hinweise auf Tierquälerei gibt es keine, weshalb die Staatsanwaltschaft auch keine Ermittlungen eingeleitet hat.

Kritik an Massentierhaltung

"Heutige, industrielle Tierfabriken haben eine große Tieranzahl und sind hoch technisiert, was sie anfällig macht", kritisiert VGT (Verein gegen Tierfabriken)-Vizeobmann David Richter. Fallen die Ventilatoren aus, kommt kein Sauerstoff nach, weil die Fenster absolut dicht sind und in einem Raum hunderte Tiere untergebracht sein können. Ein Kohlendioxid-See bildet sich, die Schweine schmecken und riechen das, bekommen Stress, es bricht Panik aus und ein Tier nach dem anderen stirbt. Es gebe aber moderne Alarmsysteme wie Fenster, die sich automatisch öffnen oder SMS, die an mehrere Personen im Betrieb versandt werden. "Der VGT fordert verpflichtende Fluchtwege und Alarmsysteme für den Fall eines Brandes oder eines Lüftungsausfalls, wie es bereits für Menschen vorgeschrieben ist", sagt Richter.

Entsprechende Sicherheits-Konzepte für derartige Betriebe im Falle eines Blackouts fordert der "Tierschutz Austria": "Sonst müssen wir in diesem Fall mit mehreren hunderthausend qualvoll sterbenden Tieren rechnen", sagt die Obfrau des Wiener Tierschutzvereines Madeleine Petrovic: "Es braucht eine Überarbeitung der Bauordnung in den Ländern, sowie klare Normen, damit so etwas nicht weiterhin passiere kann und Tiere ganz elend zugrunde gehen müssen. Immer mehr Menschen sind am Tierschutz interessiert, deshalb kann es nicht sein, dass solche Themen weiterhin in einer Schublade landen und unbehandelt bleiben."

