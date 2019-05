Technisches Wissen und handwerkliches Können .

An der Mistelbacher Landesberufsschule fanden am 16. Mai die Landeslehrlingsbewerbe der Spengler, Landmaschinentechniker und Baumaschinentechniker statt. Die Techniker mussten dabei in einem Stationsbetrieb technisches-, theoretisches und handwerkliches Können beweisen, die Spengler mussten unter anderem ein Sockelknie aus Kupfer herstellen.