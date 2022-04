17-Jähriger legte vier Brände in Mistelbach

Werbung

In Mistelbach hat ein 17-Jähriger in Summe vier Brände gelegt. Der Teenager zündete nach Polizeiangaben vom Montag das Gästebuch einer Pfarrkirche sowie einen Mistkübel an und legte zudem Feuer in der Nähe einer Kirchenstiege und unter dem Tisch einer öffentlichen Sitzgruppe. Der Jugendliche aus dem Bezirk Gänserndorf war geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Verübt wurden die Brandstiftungen am Dienstag und Mittwoch der Vorwoche. In drei Fällen war ein 14-Jähriger aus Mistelbach dabei, einmal auch ein 19-Jähriger. Der Beschuldigte gab allerdings an, die Flammen jeweils alleine verursacht zu haben. Das Gästebuch der Kirche löschte der Jugendliche selbst. Wegen des Brandes bei der Kirchenstiege musste die Feuerwehr ausrücken.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.