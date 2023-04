„Wolkersdorf statt Vollgasdorf“

Forschungsergebnisse zeigen: Eine effektive Maßnahme zur sofortigen Senkung von verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen ist die Reduktion von Tempo. Außerdem würden laut FSV (Österreichische Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr) rund 28 Prozent weniger Menschen im Straßenverkehr getötet und 19 Prozent weniger Menschen verletzt werden. Auch der Zeitverlust, der sich durch die Temporeduktionen ergibt, ist durchaus verkraftbar und wirkt sich sogar positiv aufs Geldbörserl aus: Auf 100 Kilometer braucht man in etwa elf Minuten länger, kann sich aber fast drei Euro Benzingeld sparen.

Wieso also sind die Tempolimits 30/80/100 in Ortschaften, auf Landstraßen und auf der Autobahn noch nicht umgesetzt, wenn es doch eigentlich nur positive Auswirkungen hätte?

Temporeduktion wird von Anrainern begrüßt

In Wolkersdorf hat sich das Tempolimit 30 im Siedlungsgebiet bereits als verkehrsberuhigende Maßnahme etabliert und wird von den Anrainern auch sehr gut angenommen. Das bewährt sich einerseits durch die geringere Lärmbelastung, andererseits aber auch durch weniger Emissionsausstoß im Siedlungsraum. In der Begegnungszone von Wolkersdorf ist sogar nur Tempo 20 erlaubt - also Schritttempo.

Allerdings sieht auch Bürgermeister Dominic Litzka ein Problem in den mangelnden Kontrollmöglichkeiten: „Aus meiner Sicht ist ein generelles Tempo 30 im Ortsgebiet weniger die Frage, ob ich das verordnen kann sondern viel mehr eine Frage der Kontrolle, wie man dann die Einhaltung gewährleisten kann.“ So sieht das auch Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll. Ebenso sei zu bedenken, dass ein Tempo 30 ohne ausreichende Kontrollen im Endeffekt eher ein 40er sei - so wie jetzt bei einer Tempo 50 - Beschränkung oftmals eher 60 gefahren wird. „Durch den 30er im Siedlungsgebiet und die vielen Schilder wollen wir aber zumindest Sichtbarkeit schaffen und aufmerksam machen - das klappt bisher auch ganz gut“, sagt Litzka.

Umsetzung ist gar nicht so einfach

„Ein Problem, weshalb die flächendeckende 30er Zone im Ortsgebiet noch nicht durchgesetzt wird, ist die aus den 1960er Jahren stammende StVO Tempo 50 im Ortsgebiet“, sagt Hermann Hiebner von der Wolkersdorfer Radlobby. Für Gemeinden ist es gar nicht so einfach, diese Regel zu ändern, da jede Temporeduktion mit Gutachten und Verkehrszählungen begründet werden muss und man auf die Bewilligung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angewiesen ist. „Wozu sind Orte da? Zum Wohnen und Leben oder zum Durchfahren?“, sagt Hiebner und wünscht sich mit Ausnahme der Hauptdurchfahrtsstraßen das Tempo 30 - auch zur Verringerung der Verletzungsgefahr der Verkehrsteilnehmer. „Es heißt ja auch Wolkersdorf, und nicht Vollgasdorf“, lacht Hiebner.

