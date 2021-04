Coronatest in Mistelbach auch am Staatsfeiertag .

Erfreulicherweise gehen die Zahlen der COVID-19-Neuinfektionen im Bezirk Mistelbach sukzessive zurück. An der Möglichkeit einer laufenden Antigen-Schnelltestung für alle Bürgerinnen und Bürger ändert dies jedoch nichts. Denn auch in Zukunft können weiterhin die kostenlosen Angebote von Montag bis Samstag von 7 bis 9 Uhr sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr in Anspruch genommen werden.