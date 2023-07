Kreuzstetten: Baukosten drücken die Aufschließungs-Abgabe nach oben

Die Straßenerrichtung wurde um 10,8 bis 11,2 Prozent teurer, beim Kanal liegt die Teuerung bei 13,8 Prozent bis 14 Prozent. „Und der Preis beim Asphalt ist um 30 Prozent gestiegen“, weiß Bürgermeister Adolf Viktorik (SPÖ) aus seinem Zivilberuf in der Baubranche. Vor zwei Jahren wurde der Einheitssatz für die Aufschließung auf 560 Euro festgelegt, bleibt das so, wird die Aufschließung des ersten Teiles der Siedlung „Am Teichfeld“ ein Defizit:

Aus seiner beruflichen Erfahrung und der als Bürgermeister hatte er für den Gemeinderat eine mit dem Planungsbüro Kernstock abgeglichene Grobschätzung erstellt: 347.000 Euro wird die Gemeinde aus Aufschließungsgebühr und Kanalanschlussgebühr für die geplanten Gebäude einnehmen.

Der Straßenbau für die 15.000 Quadratmeter Straße im ersten Abschnitt schätzt er 210.000 Euro, die 300 Laufmeter Kanal werden 60.000 Euro kosten. Hier hat Viktorik bereits Anteile abgezogen, die A1, EVN etc. durch Mitbenutzung der Künette mitfinanzieren werden. „Die Nahwärme hat sich da noch nicht interessiert“, sagt Viktorik. Die Straßenbeleuchtung wird 22.500 Euro kosten. Das wären Ausgaben von 292.000 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für ein Rückhaltebecken in diesem Bereich. Ergibt in Summe Ausgaben von 367.000 Euro. „Das heißt, es fehlen uns 20.000 Euro“, rechnete Viktorik vor. Wird der Einheitssatz auf 614 Euro angehoben, dann hätte die Gemeinde 12.000 Euro Reserve bei der Finanzierung, da auch unabsehbar ist, wie sich die Preise am Bau weiterentwickeln. Derzeit würden sich die Preise einschleifen; dass sie wesentlich wieder fallen, damit rechnet Viktorik nicht.

Was ist mit Beratungskosten, die bei der Aufschließung anfallen, wollte Johannes Freudhofmaier (ÖVP) wissen. „Da gibt es einen separaten Vertrag mit dem Bauwerber, der das alles trägt“, informierte der Bürgermeister. Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung um 15 Prozent einstimmig zu.